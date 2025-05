News TV. La prima puntata di Sognando Ballando con le Stelle ha offerto spettacolo, sorprese e… un momento che nessuno si aspettava. Tra coreografie da manuale, giudizi pepati e risate assicurate, un imprevisto ha rubato la scena lasciando il pubblico e la giuria con il fiato sospeso. A farne le spese è stata proprio la regina indiscussa del sabato sera di Rai Uno.

Incidente in pista per Milly Carlucci

La prima puntata di Sognando Ballando Con le Stelle è partita col botto, esibizioni impeccabili degli aspiranti maestri, la giuria che come al solito ha regalato spunti interessanti e anche qualche giudizio tagliente (in particolare Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto), poi l’imitazione esilarante di Giulia Vecchio di GialappaShow. Ma il vero colpo di scena è arrivato subito dopo la performance di Hugo Nordstrom con Giada Lini. La conduttrice, avvicinandosi alla giuria, si è improvvisamente bloccata al centro della pista, con un’espressione sorpresa e un pizzico d’imbarazzo. Dopo qualche secondo di silenzio, è stata lei stessa a svelare l’arcano: “Mi sono ficcata il tacco da una parte e non riesco a muovermi da qui. Adesso qualcuno mi dovrà liberare, scusatemi, ma non so proprio cosa possa essere successo”. Una scena surreale, che ha fatto sorridere la giuria e il pubblico in studio.

