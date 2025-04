Trigno, la fantastica notizia dopo “Amici”: cosa succede

La serata del 26 aprile ad Amici 24 ha regalato al pubblico una serie di emozioni travolgenti e colpi di scena inaspettati. Tra le performance mozzafiato e le dinamiche intriganti, la puntata ha tenuto tutti con il fiato sospeso. La vera sorpresa? Nessun concorrente è stato eliminato, lasciando tutti ancora in gara per la prossima settimana. Il clima in studio era elettrico, con esibizioni sempre più spettacolari. La competizione si fa incandescente a tre settimane dalla finale, mentre la pressione sui ragazzi aumenta esponenzialmente. I telespettatori, sia a casa che in studio, si aspettavano di sentire il nome dell’eliminato, sorpresa! Nessuno è stato mandato a casa.

La serata ha anche visto momenti di pura gioia, soprattutto per uno dei partecipanti. Maria De Filippi ha spezzato il ritmo per annunciare una notizia che ha catturato l’attenzione di tutti. Enel, partner del talent, ha assegnato un premio speciale riconoscendo il talento e i valori di uno degli allievi.

Il cantante ha conquistato il premio Enel del valore di 10 mila euro per la sua straordinaria crescita artistica. Maria ha letto le motivazioni, sottolineando: “Amici ed Enel condividono valori fondamentali come rispetto, fiducia e innovazione. Una giuria di esperti ha osservato i ragazzi e l’allievo che questa settimana ha incarnato al meglio questi valori e a cui Enel offre un premio di 10 mila euro per sostenere la sua formazione artistica è TrigNO“.

