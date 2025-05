“Sognando Ballando con le Stelle”, Lucarelli smonta Bruganelli in diretta: non si è trattenuta

News TV. Non è servito aspettare molto per il primo colpo di scena. Durante la puntata d’esordio del nuovo spin-off di casa Rai, Ballando con le Stelle tra una coreografia e un applauso, è arrivata una battuta che ha fatto vibrare l’intero studio. E a pronunciarla è stata proprio lei, la più tagliente della giuria Selvaggia Lucarelli Quando meno te lo aspetti, scocca la freccia: puntuale, precisa e velenosa. E il bersaglio? Ovviamente Sonia Bruganelli.

L’esibizione che scatena il fuoco incrociato

Tutto è iniziato con l’esibizione di Vanessa, aspirante maestra, in coppia con il ballerino professionista Carlo Aiola. Un duo che ha convinto il pubblico e quasi tutta la giuria (4 sì e 1 no, firmato Mariotto), conquistando la scena con un mix di tecnica, personalità e spontaneità. Vanessa ha brillato, tanto da ricevere i complimenti della giurata più pungente del gruppo. Ma il vero colpo di teatro è arrivato quando Selvaggia Lucarelli ha deciso di trasformare un giudizio tecnico in una bomba a orologeria.

