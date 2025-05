News Tv.“Uomini e Donne”, Maria De Filippi una furia: cosa succede. Durante l’ultima puntata del noto dating show pomeridiano di Canale 5, l’atmosfera si è fatta carica di tensione. I protagonisti si sono fatti trasportare dalle emozioni e impeti costringendo la conduttrice a prendere una decisione drastica. (Continua a leggere dopo la foto…)

Uomini e Donne: il caos in studio

Non bastavano le dichiarazioni d’amore e le gelosie da copione: la puntata di Uomini e Donne del 30 aprile ha regalato uno spettacolo carico di tensione, colpi di scena e abbandoni teatrali. Al centro dello studio, tra sedute lasciate vuote e interventi accesi, si è consumato un vero dramma televisivo che ha lasciato senza fiato gli spettatori e fatto discutere i social. Protagonista indiscussa del momento più teso è stata Cristina, ma non è stata la sola. Altre due dame hanno seguito le sue orme, alzandosi e lasciando temporaneamente lo studio. E come se non bastasse, si è sfiorato il caso mediatico con lo scontro durissimo tra Tina Cipollari e Isabella. Ma cosa è successo e a cosa sono dovute tutte queste scenate? (Continua a leggere dopo la foto…)

Cristina e la scenata in studio: il comportamento plateale che incendia Uomini e Donne

La miccia è stata accesa da Cristina, la corteggiatrice che ormai sembra aver preso gusto a prendersi la scena. Durante il confronto con Gianmarco, la ragazza si è lasciata andare a una reazione decisamente teatrale: «una vera e propria showgirl», l’ha definita qualcuno sui social. Restando sempre in piedi, ha ignorato ogni invito alla calma, dando il via a un siparietto che ha spiazzato tutti, compreso il tronista, che ha cercato invano di trattenerla.

Ma la vera sorpresa è arrivata subito dopo, quando Nadia Di Donato e Francesca Polizzi, in un gesto quasi sincronizzato, hanno imitato Cristina. Anche loro hanno lasciato momentaneamente i loro posti, manifestando malcontento e disillusione. In pochi minuti, lo studio si è trasformato in un palcoscenico di proteste silenziose ma eloquenti. Tutto, finché non è intervenuto Gianni Sperti con parole taglienti: “Smettetela di gironzolare per lo studio”. Un invito che ha fatto esplodere un applauso spontaneo da parte del pubblico.

