Conclave, sta succedendo proprio ora in Vaticano – Cresce l'attesa dei fedeli dopo la fumata nera, arrivata a seguito di un lungo ritardo, del primo giorno di Conclave. Oggi i cardinali voteranno per ben quattro volte: intorno alle 10:30, a mezzogiorno, alle 17:30 e poco dopo le 19. Le fumate saranno solo due: una alla fine delle sessioni del mattino e una alla fine di quelle della sera.

Conclave, sta succedendo proprio ora in Vaticano

Il Conclave è iniziato il 7 maggio con una votazione e una fumata nera, per indicare che non si era trovato l'accordo, arrivata dopo le 21, in ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista. In questi minuti si attende l'esito della seconda votazione: non è chiaro se sia nera o se sia ancora in corso.

Conclave, sta succedendo proprio ora in Vaticano: in corso la seconda votazione

Anche questa mattina le televisioni di tutto il mondo hanno cominciato a trasmettere immagini del comignolo sulla Cappella Sistina. A breve si dovrebbe capire se la seconda votazione è andata a buon fine. Altrimenti l’attesa si sposterà a fine mattinata, intorno alle 12 e anche un po’ dopo, quando una fumata comunque arriverà. Come ieri a stazionare sul tetto, di vedetta al comignolo, si alternano i gabbiani che popolano normalmente la zona del Vaticano.

