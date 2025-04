Funerale Papa Francesco, la decisione di Putin: chi sarà presente all’evento

Vladimir Putin, a causa delle tensioni internazionali legate alla guerra in Ucraina e del mandato di cattura della Corte penale internazionale, si trova costretto a limitare le sue uscite dal territorio russo. Questa situazione lo obbliga a delegare la rappresentanza della Russia ad altri membri del governo per eventi di rilievo internazionale. In occasione dei funerali di Papa Francesco, che si terranno sabato 26 a Piazza San Pietro, ci sarà qualcun altro a rappresentare la Federazione Russa. Questa decisione è stata presa direttamente da Putin, sottolineando l’importanza dell’evento a cui parteciperanno numerosi leader mondiali. Il Vaticano, consapevole della rilevanza storica della cerimonia, ha adottato misure straordinarie per garantire un’accoglienza impeccabile.

Posti d’onore e Protocolli Internazionali

I posti d’onore durante la cerimonia saranno riservati ai presidenti di Italia e Argentina, terra natale di Jorge Mario Bergoglio. Seguiranno i sovrani cattolici, il Gran Maestro dell’Ordine di Malta e i monarchi non cattolici. I leader saranno disposti in ordine alfabetico secondo la lingua francese, con le autorità civili posizionate sul lato destro del sagrato. I cardinali avranno un posto privilegiato davanti all’ingresso della basilica.

