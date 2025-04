Terremoto, fortissima scossa di magnitudo 6.2

In pochi minuti, si sono verificati tre terremoti consecutivi che hanno fatto tremare edifici, spaventato la popolazione e mobilitato le autorità. La scossa più intensa aveva magnitudo 6.2. Le finestre hanno tremato e i lampadari hanno oscillato, lasciando gli abitanti in uno stato di allerta. In pochi istanti, la città è stata pervasa da un senso di incertezza, mentre molti si affrettavano a controllare i propri telefoni in cerca di conferme ufficiali. (Continua dopo le foto)

Le autorità locali sono state pronte a rispondere, raccogliendo segnalazioni da vari quartieri. Sebbene al momento non si registrino danni significativi o feriti, la protezione civile ha attivato i protocolli di emergenza per monitorare la situazione. In collaborazione con i centri sismologici nazionali, si stanno analizzando i dati per fornire un quadro chiaro dell’accaduto. Nel frattempo, sui social media si moltiplicano le immagini e i racconti di questa esperienza, alimentando un clima di ansia e attesa. (Continua dopo le foto)

Terremoto a Istanbul, fortissima scossa di magnitudo 6.2

La prima scossa, la più intensa, è stata registrata alle 11:49 ora italiana, con una magnitudo di 6.2 della scala Richter. L’epicentro è stato localizzato a Silivri, municipalità sul litorale occidentale della metropoli turca, affacciata sul Mar di Marmara. Poco dopo, altre due scosse hanno colpito l’area: una di magnitudo 4.4 alle 11:51 e una di 4.9 alle 12:02, secondo quanto comunicato dall’Afad, l’Autorità turca per la gestione dei disastri.

