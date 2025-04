Ultimo saluto al Papa, Caterina Balivo indignata in Tv: “È agghiacciante”

News Tv. Una folla immensa, una Basilica aperta fino all’alba e un cantante che rinuncia per rispetto. La puntata di oggi de La volta buona su Rai Uno, condotta da Caterina Balivo, ha raccontato con toni intensi e qualche stoccata un momento storico: l’ultimo saluto a Papa Francesco, scomparso a 88 anni. Ma non sono mancate le critiche e le sorprese. (Continua a leggere dopo la foto…)

Papa Francesco: l’ultimo saluto che ha tenuto sveglia Roma

La scomparsa di Papa Francesco ha scosso profondamente l’Italia e il mondo cattolico. A Roma, migliaia di persone si sono riversate in Piazza San Pietro, desiderose di rendere omaggio al Pontefice. La folla è stata così numerosa che le autorità vaticane hanno deciso di tenere aperta la Basilica di San Pietro fino alle cinque del mattino. (Continua a leggere dopo la foto…)

Caterina Balivo indignata a “La volta buona”

Durante la trasmissione La volta buona, la conduttrice Caterina Balivo ha raccontato: “​Questa notte hanno chiuso più o meno verso le cinque del mattino… Anche i nostri autori sono andati a mezzanotte e sono riusciti a salutarlo alle 2 e un quarto… Questo per far capire del tempo che c’è voluto per poter salutare…”​.

L’afflusso straordinario di fedeli ha evidenziato l’affetto e la devozione che molti nutrivano per Papa Francesco, il cui pontificato è stato segnato da un impegno costante per la pace e la giustizia sociale.​ Dopo aver sottolineato l’intensità di quel momento, Caterina Balivo si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa.

