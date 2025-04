“Vi racconto tutto”: Antonella Clerici, l’annuncio sulla salute preoccupa il pubblico

News Tv. Antonella Clerici, la regina della TV italiana, non smette mai di sorprendere i suoi fedelissimi spettatori con la sua forza e con la voglia di mostrarsi anche nei momenti di vulnerabilità. Durante la puntata di oggi, 24 aprile 2025, la conduttrice è apparsa in onda a “È sempre mezzogiorno” con la solita energia nonostante un piccolo problema di salute che avrebbe messo in difficoltà chiunque altro. Con la sua inconfondibile trasparenza e una buona dose di ironia, Antonella ha condiviso un retroscena che ha lasciato tutti a bocca aperta. (Continua a leggere dopo la foto…)

Antonella Clerici, l’annuncio inaspettato a “È sempre mezzogiorno”

Dopo un toccante omaggio a Papa Francesco, con un collegamento speciale da Assisi, la Clerici ha preso il microfono per rassicurare il suo pubblico: “Sapete che vi racconto sempre tutto e vi avverto se sentirete degli strani rumori, vi faccio un po’ sorridere”. Con queste parole, ha svelato il suo piccolo segreto, anticipando eventuali suoni bizzarri provenienti dal dispositivo medico. Un modo per strappare un sorriso e tranquillizzare chi la segue da casa, perché si sa, la curiosità è sempre dietro l’angolo! (Continua a leggere dopo la foto…)

Antonella Clerici e il problema di salute: “Vi dico tutto”

Antonella ha spiegato di ave fatto ricordo all’uso di un holter pressorio per monitorare la pressione arteriosa. La conduttrice ha spiegato poi di avere “dei valori un po’ sballati” che richiedono un monitoraggio costante. “Se a un certo punto sentirete dei rumori non vi preoccupate perché sono io”, ha detto, mantenendo il suo solito tono confidenziale. La sua scelta di condividere apertamente questa situazione è un gesto di grande affetto verso il pubblico, che apprezza sempre la sua sincerità. Clerici senza perdere il sorriso ha svelato ai telespettatori di aver avuto alcune difficoltà.

